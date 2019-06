Sissoko est devenu indispensable à Tottenham...Les raisons...

Aux yeux d'une bonne partie du public français, il y a de bonnes chances que son meilleur match se soit soldé par une défaite. Le 10 juillet 2016, les Bleus disputent la finale de l'Euro face au Portugal. Si Eder inscrit le seul but de la rencontre en prolongation, un joueur sort du lot : Moussa Sissoko.





Dans un couloir droit qui ne semble pas forcément adapté à ses qualités, celui qui évolue alors à Newcastle multiplie les retours défensifs et les rushs offensifs, se procurant même plusieurs occasions de marquer. Premier en nombre de tirs (5), dribbles (7) et fautes subies (3), il convainc les suiveurs et surtout Tottenham, qui en fait la recrue la plus chère de son histoire le dernier jour du mercato. Trois ans – dont deux difficiles – plus tard, le milieu de terrain va disputer une nouvelle très grande finale.



Gros moteur

Le plus grand paradoxe de Moussa Sissoko, élu joueur de l'année par les anciennes gloires des Spurs, est qu'il n'a pas changé son jeu au fil du temps. S'il a progressé dans plusieurs domaines, et atteint à 29 ans sa maturité de footballeur, il est au fond le même que celui qui avait tant de mal à convaincre Mauricio Pochettino lors des années précédentes (23 titularisations lors de ses deux premières saisons). Dans le jeu très spécifique de l'Argentin, où certains éléments sont chargés d'apporter la créativité (Eriksen, Son) mais où tout le monde doit courir, il apporte une forme de spécialisation. Et incarne un drôle de paradoxe, lui qui peut occuper plusieurs postes dans son club mais qu'on imaginerait mal titulaires dans d'autres – à commencer par Manchester City et l'Ajax, les deux dernières victimes des Londoniens.



Car les qualités de Sissoko sont d'abord physiques. Certes costaud (1,87 m pour 83 kg), il dispose surtout d'une incroyable capacité à répéter les efforts. Une endurance impressionnante, qui se retrouve dans une VMA équivalente à certains demi-fondeurs de niveau international, doublée d'une vitesse de course rare à ce poste. Ce cocktail, très utile dans un football moderne où tout va toujours plus vite, l'est encore plus à Tottenham.



Hormis Liverpool, adversaire lors de cette finale de Ligue des champions, difficile de voir qui est actuellement capable de rivaliser avec les Spurs dans l'intensité. Malgré un effectif moins fourni que les autres prétendants au titre européen, ils arrivent à déstabiliser leurs adversaires en imposant un pressing étouffant et en s'engageant à fond sur toutes les transitions. Des quatre demi-finalistes, ils sont d'ailleurs ceux qui parcourent le plus de kilomètres par match en moyenne (113,6 contre 110,8 pour les Reds).



Polyvalent et bien placé

Dans cette frénésie, la capacité à répéter les efforts conditionne toute la réussite du projet, tant l'équilibre est difficile à trouver. Et Sissoko fait ici figure d'atout maître. Outre sa capacité à couvrir énormément de terrain, le Français possède en effet une énorme intelligence spatiale. Très soucieux du bon positionnement de ses partenaires, au point de souvent leur pointer du doigt les zones à occuper, il est de son côté dans une sorte d'entre-deux permanent, prêt à jaillir. Face à l'Ajax, il a ainsi plusieurs fois laissé Matthijs de Ligt contrôler, lui fonçant dessus si la première touche était ratée et reculant en cas de passe directe. Une quasi ubiquité rappelant le match face au Portugal, où ses montées en soutien du pressing ne l'empêchaient pas de rattraper Ricardo Quaresma dans son dos en cas d'échec de la manœuvre.



Cette faculté à être partout à la fois se retrouve dans son utilisation. Habitué à évoluer en position de relayeur droit, il peut également se retrouver sentinelle ou milieu droit, sans avoir besoin de temps d'adaptation. Une polyvalence qui permet à son entraîneur d'alterner entre différents systèmes de jeu tout en réglant le principal problème d'un 4-4-2 losange très peu utilisé à haut niveau.



Avec quatre milieux resserrés derrière deux attaquants, il est en effet aisé de presser et de gagner la bataille de l'entrejeu, mais personne ne couvre la largeur. Avec son volume de jeu et sa polyvalence, Sissoko est pourtant capable de coulisser jusqu'au latéral adverse, et peut donc couper les lignes de passes pour régler le problème avant qu'il ne survienne.



L'impact de Pochettino

Dans tous les clubs, la réussite des individualités dépend de leur utilisation. Et si avoir Moussa Sissoko donne parfois l'impression de jouer à douze sans la balle, on peut vite se retrouver à dix une fois en possession tant, sans être maladroit, il est limité techniquement au plus haut niveau. C'est en cela que le travail de Pochettino est si important. Le technicien, qui apprécie le beau football mais refuse d'être dogmatique, rappelait son pragmatisme dans une interview à El Pais au début du mois : "Moi, j'adore jouer avec le ballon, je veux l'avoir autant que je peux. Mais si je n'ai pas les outils, ou des joueurs assez techniques pour jouer, je dois trouver une autre façon de faire."





Au lieu du jeu de position, qui mobilise toute l'équipe dans le but de créer des décalages dans le camp adverse, cet adepte de ce qu'il appelle "l'énergie universelle" adopte un football de plus en plus direct… mais sans oublier de construire. Avec une charnière centrale plutôt à l'aise balle au pied, des latéraux qui proposent des solutions haut sur le terrain et un Christian Eriksen toujours disponible, Tottenham dispose de multiples circuits de relance fiables qui n'exposent pas Sissoko, Wanyama ou Dier, moins sûrs que leurs partenaires. Une fois servis, ces derniers disposent alors du temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et, dans le cas du Français, il s'agit souvent de percuter.



Perforateur balle au pied

Quand son équipe a la possession, Moussa Sissoko est l'équivalent du running back en football américain, c'est-à-dire un joueur qui fait avancer le ballon en s'infiltrant dans les lignes adverses. Un atout d'autant plus important qu'il est le seul avec Lucas Moura (qui n'est pas titulaire indiscutable) à avoir cette capacité de percussion. Là aussi, sa densité physique est essentielle mais loin d'être suffisante : il faut bien sûr voir l'espace, mais surtout être capable de bien conduire la balle à pleine vitesse. C'est là l'autre versant du talent du Francilien, qui n'est pas le meilleur passeur ni le meilleur dribbleur mais trouve tout de même le moyen de casser les lignes face à un adversaire regroupé.



Dans une édition de la Ligue des champions où le niveau d'intensité a dicté les résultats, il n'est finalement pas si étonnant que Sissoko ait réussi à briller – au point de changer le visage de la demi-finale contre l'Ajax dès son entrée à l'aller. Avec sa capacité de sacrifice, celui que Didier Deschamps avait qualifié de "prototype du soldat" incarne l'humilité d'une équipe qui, comme Liverpool, accepte semaine après semaine de courir partout, que l'adversaire soit plus talentueux ou beaucoup moins.



A quelques mois de la trentaine, il montre également la voie aux nombreux "box-to-box" qui sortent chaque année des centres de formation français. Plutôt que de tenter (en vain sans doute) de coller au modèle barcelonais en plein boom quand il a explosé à Toulouse ou de se limiter à être un numéro 6 "destructeur", il a étoffé sa panoplie sur quelques points clés. Et s'il arrive autant à peser sur le jeu, c'est aussi parce qu'il est l'un de ceux qui le lisent le mieux.