Sit-in des employés du "King Fahd Palace" - Ce que l'on sait des raisons de leur courroux

Encore les démons de la division qui tapent à l'incruste dans le plus grand réceptif hôtelier du Sénégal. En termes clairs, dakarposte a appris que des employés du King Fahd Palace ont organisé hier dans le grand parking de cet établissement hôtelier un sit-in. Quid des raisons? Des informations glanées, il ressort que le personnel, du moins une bonne partie dénoncent "le paiement injuste de 50%" de leurs salaires. "Ils sont 192 employés qui réclament la fin du chômage partiel et se disent discriminés "au profit des parents et proches" de Racine Sy "payés intégralement".



Nos tentatives de joindre l'intéressé (Racine Sy), aux fins de recueillir sa version, sont restées vaines.





Nous y reviendrons avec une ébauche de détails!