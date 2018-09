On ne s’oppose pas à une autorité publique, surtout quand il s’agit d’un pouvoir étatique déterminé à se faire valoir. Mamadou Diop Decroix connait bien désormais cette règle et cette image le prouve si bien… Ici, il se fait malmener par les policiers et s’est même évanoui dans la voiture des forces de l’ordre à la suite d’une blessure selon nos sources.



Pour rappel, ce sit in est interdit par le préfet de Dakar…