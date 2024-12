Sit-in toutes nues: Jamra porte plainte contre les organisatrices

Des organisations féministes comptent organiser un sit-in dénommée ‘Tatou néne’ (toutes nues) le 31 décembre 2024 afin de dénoncer les viols et les violences multiples faites aux femmes ainsi qu’une application du protocole de Maputo.



Une manifestation qui frise l’absurde, d’après Mame Matar GUEYE de l’ONG Jamra.





Selon les Echos, le vice-président de Jamra et des hommes religieux ont déposé une plainte contre les organisatrices devant le procureur de la République pour «promotion du nudisme et violation des articles 318 et 324 du code pénal qui répriment l’attentat à la pudeur et l’outrage public aux bonnes moeurs ».



Pour le collectif, c’est une réplique des Femen (organisation féministe ukrainienne qui organise des actions essentiellement seins nus avec des slogans écrits sur le corps, dans le but de défendre les droits des femmes, Ndlr) que ses féministes veulent reproduire au Sénégal pour contester pour pervertir «le jeune public, désacraliser les valeurs religieuses et dégrader l’image de la femme sénégalaise ».



Ils interpellent sur ce, les autorités «à s’opposer physiquement à la tenue de cette manifestation ».





























































walf