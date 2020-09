Société : La police démantèle une bande de fabricants de faux documents de transport et un arsenal pour confection de document.

Tout est parti d'un accident corporel le 25 août dernier à 15h 15 minutes sur l'autoroute Malick Sy autour de la bretelle qui mène vers EMG. La Section de prévention routière et des accidents après avoir fait le constat de l'accident dans lequel un tricycle est impliqué, a constaté que le conducteur du tricycle a présenté un certificat de carte grise, ce qui ne donne pas l'autorisation de conduire. Le chef de la Section de la prévention routière et des accidents, le lieutenant de police Modou Thiam, a ordonné la mise immédiate en fourrière de l’engin. Le motif brandi par l’officier c’est « la non présentation de carte grise au moment de l'accident ».



Informé de la mise en fourrière de son tricycle, le proprio de l'engin s'est présenté mardi dernier au service de la section des accidents avec une nouvelle carte grise. Le lieutenant a adressé une réquisition à la direction des transports routiers aux fins de vérifier l'authenticité du document après avoir émis des soupçons sur le document. Les résultats ont finalement confirmé les soupçons de l'agent, c’est-à-dire, la carte était fausse.



Il s'en est suivi une investigation qui a permis d'interpeller cinq personnes qui sont liées à la production du faux document. Ainsi, la perquisition est enclenchée dans la chambre de l'un des mis en cause. Résultat : un lot de talons de carte à grise dont cinq déjà remplis, un lot de talon de permis vierge, des cachets parmi lesquels des cachets nominatifs portant les noms de madame Maguette Guissé, Cheffe de la division régionale des transports terrestres de Dakar ; Moustapha Fall, Chef de la division régionale des transports terrestres de Thiès ; des nommés Mansour Niang et Valdiodio Ndiaye respectivement, Chef de la division régionale des transports terrestres de Fatick et Diourbel ; des cachets ronds portant l’effigie du ministère chargé des transports terrestres et du ministère de l'équipement et des transports terrestres ; des dateurs ; encriers entre autres.



Le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Pis, il reconnaît utiliser le matériel pour la confection de faux titres de transport.



Les cinq personnes interpellées ont été déférés devant le Parquet ce vendredi. Mais les investigations se poursuivent pour cueillir le reste de la bande...

























dakaractu