Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré : la Direction générale officialise, par voie de communiqué, la réintégration des neuf collaborateurs évincés

L’horizon s'éclaircit pour le climat social au sein de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SNHLM). Par la voie d’un communiqué officiel publié ce mercredi 29 juillet 2026, la Direction générale de l’entreprise publique a solennellement acté la réintégration de neuf agents préalablement licenciés. Cette décision, prise en haute déférence des instructions émanant de l’autorité de tutelle, s’appuie sur une recommandation formelle du Conseil d’administration. Dans sa missive, la Direction souligne que cette mesure de clémence « traduit la volonté des autorités de privilégier le dialogue social, de consolider un climat de sérénité au sein de l'entreprise et de renforcer la cohésion entre les différents partenaires sociaux ».







Une exhortation à la concorde et à la rectitude professionnelle





Tout en scellant ce geste d’apaisement institutionnel, la Direction générale a formulé un vibrant appel au rassemblement à l'adresse de l’ensemble des collaborateurs de la SNHLM. Le management suprême invite ainsi le personnel à poursuivre ses nobles missions « dans un esprit de responsabilité, de discipline et de professionnalisme, au service de la SNHLM et de l'intérêt général ». Cet arbitrage marque la volonté de clore un chapitre de dissensions pour ouvrir une ère de collaboration féconde, entièrement dévouée au bien public.

