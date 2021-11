Soham Wardini: "Je signerai sans réserve la charte de la non-violence"

Investie sur la liste de l’Union citoyenne Bunt-bi qui est un parti membre intégral de la mouvance présidentielle, l’actuel maire de Dakar reste à cheval sur l’opposition et le pouvoir. Issue de Taxawu Dakar,investie par la majorité, Soham nage à contre-courant de Yewwi Askan-Wi, qui ne signe pas la charte de la non-violence.



“Je signerai sans réserve la charte de la paix du Cadre unitaire de l’islam (Cudis). Pourquoi je ne signerai pas un texte qui sera gage de paix dans ce pays?”. C’est la réponse que l’actuelle Maire de Dakar a donnée à la délégation dudit cadre, qui a rendu visite à l’Union citoyenne Bunt-bi.



Pour Soham El Wardini, il faut prendre les devants parce que, ce qui s’est déjà passé, inquiète. C’est d’ailleurs, dit-elle, pour cette raison que le cadre unitaire a tout son sens. Du coup, l’actuel maire de Dakar a un pied dans l’opposition et un autre dans le pouvoir.



Senegal7 qui donne la nouvelle, d'indiquer que cette double posture qu’elle tient du fait de ne pas avoir été investie par Taxawu Dakar, l’expose quelque part. Elle peut faire l’affaire de pouvoir en cas de victoire au soir du 23 janvier 2022 mais s’agissant de l’opposition dont elle serait issue, les relations vont de mal en pis. De plus en plus, elle s’oppose à toute résolution prise par la grande coalition Yewwi Askan Wi.