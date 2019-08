Soirée «Ndéwéneul» pour ses fans – You explose la Place du Souvenir !

Les groupies, les curieux, les fans et mêmes les non mélomanes qui ont assisté au spectacle n’oublieront pas de sitôt le concert hors du commun que le Roi du Mbalakh a offert aux siens ce 14 août. La Place du Souvenir avait fait le plein et l’on s’attendait à une prestation respectable de Youssou Ndour qui avait promis d’offrir ce spectacle comme cadeau de Tabaski. Ceux qui ont fait le déplacement étaient aux anges, ceux qui l’on raté ne cessent de revivre les images que leur ont envoyé par whatsapp leurs amis. C’était simplement époustouflant.

Sur une scène digne d’Hollywood, avec une sono à tout casser et de superbes jeux de lumières, Youssou Ndour a régalé son monde.

En véritable bête de scène, il ne paraissait pas ses soixante ans tant il dansait comme un forcené et sautillait comme un gamin qui vient de voir le père noël. A le voir sur scène, on l’aurait pris pour un jeunot de 25 ans alors qu’il est entré dans ses 60 berges.

A dire vrai, «bayiloul dara xaleyi» ! Les jeunes loups qui montent devront avoir des dents bien plus acérées que cela pour prétendre l’atteindre à la cheville car le gars, en plus du talent naturel, a une expérience telle qu’il est difficile de le comparer à n’importe quel musicien sénégalais, de sa génération ou de la génération montante. «Kii du moroomu gouné !»









Mamadou Ndiaye, dakarposte