Soirée Saint Valentin- "You" réussit son ode à l'amour

La musique -convenons-en- nous influence énormément dans notre quotidien et tout le monde s'entend pour dire que certaines des plus grandes chansons de tous les temps sont des chansons d'amour. Youssou Ndour l'a très tôt compris. A preuve, la quasi-totalité de son riche répertoire est un condensé de tubes dédiés à l'Amour, au sens noble du terme.



Qui plus, "You" , en concoctant cette soirée spéciale Saint Valentin, s'est certainement rappelé qu'on a tous une chanson d' amour préférée, et cela en fonction du vécu que l’on a en rapport avec elle. Chacun d'entre nous à sa propre chanson d’amour fétiche, celle qui lui donne des frissons et qui fait remonter des sentiments de bonheur ou de tristesse.



C'est ainsi que que le ci-devant patron de l'incontournable groupe de presse (Futurs Médias) a donc regroupé quelques uns de ses plus grands coups de coeur musicaux en une setl list. Et, la tâche revenait au nombreux public de choisir les titres à prester en live. Mais, l'exercice était un sac de nœuds, c'est à dire que les gens avaient l'embarras du choix. Il fallait trier entre Tongo, Lett Meu, Boul Ko Tek Misser, Lang pour ne citer que ses morceaux d'autant que la liste était loin d'être exhaustive ( plus de 25 sur la setlist proposée).

Finalement, le dernier mot reviendra à "You", selon le tonitruant Pape Cheikh Diallo, préposé pour la circonstance, maitre de cérémonie.



Sur son 31, l'artiste tant attendu -qui encore vu grand- fera majestueusement son entrée sur la scène superbement aménagée sur le chapiteau du King Fahd. Il était 1h passée, quand, face à un public impatient de le voir enfin en "live", You fera son apparition.

Il surprendra plus d'un pour démarrer sur les chapeaux de roues avec sa dernière trouvaille dédiée à la fête de Saint Valentin. Une sublime balade très douce, une déclaration enflammée et enfiévrée qu'on ne se lasse pas de chanter. D'ailleurs, le public sous le charme, reprenait en choeur le refrain de Saint Valentin revu et corrigé.



Sans tarder, "You", qui, est apparu très en forme, enchainera avec d'autres titres encore repris à l'unisson pas un public chauffé à blanc.



Les musiciens du Super Etoile, de vrais virtuoses, étaient en phase. "You" jouera libéré. D'où cette communion parfaite avec le public d'amoureux, notamment des couples.



Avec la qualité de son spectacle, de sa prestation soutenue pas une très belle sonorisation, un éclairage avec jeux de lumières dynamiques qui donnait une note particulière à la beauté du spectacle, le tout saupoudré par une très belle orchestration, "l'Empereur de la Musique Sénégalaise", pour paraphraser Mbaye Dièye Faye, a réussi son ode à l'amour .



Depuis son dernier "live" sur l'esplanade du CICES, le public n’avait pas connu un aussi beau spectacle en "live". L'enfant prodige de la Médina

a envouté la scène du King Fahd.



Bref, la prestation a été, de bout en bout, époustouflante !