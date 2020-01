Sokhna Aïda Diallo reprend le collier- "Grand Thiant" programmé ce samedi 25 Janvier chez...elle

Sokhna Aida Diallo reprend le collier. En termes clairs, cette illustre épouse de feu Cheikh Béthio Thioune se remet à ses activités, à la tâche, pourrait-on dire, après une période d'interruption.

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que Sokhna Aïda Diallo a fini de convier ses disciples à un "grand Thiant" prévu, sauf revirement, ce samedi à la devanture de sa maison à Dakar.





Dérives de la veuve de Cherikh Béthio Thioune - Serigne Mountakha accpete les excuses de Sokhna Aïda Diallo et réitère son Ndigueul



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, dakarposte écrivait, il y'a de cela quelques mois que le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha est un homme bien sage et il en fait la preuve à chaque occasion.

A preuve, le saint homme a accepté les excuses présentées par Sokhna Aïda Diallo, une des veuves de feu Cheikh Béthio Thioune qui revendique l'héritage spirituel et physique du défunt alors que le fils aîné de ce dernier a déjà été "intrônisé".



"Quelle que soit la gravité de la faute commise, un pardon peut toujours être accordé au fauteur si ce dernier a accepté de se repentir et de s'engager à ne plus jamais récidiver. Par conséquent, nous acceptons volontiers les excuses de Sokhna Aïda Diallo et nous espérons qu'elles sont sincères…" avait déclaré Serigne Mountakha Mbacké. Et d'ajouter qu'il réitèrait les directives qu'il avait données à Sokhna Aïda, à qui il avait recommandé de se conformer au Coran, à la Charia et de suivre la voie Mouride telle que tracée par son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba.

Mais la plupart des Sénégalais doutaient de la sincérité de la dame. On se souvient de son Magal à Ngabou, en rivalité avec celui organisé par le Khalife de Cheikh Béthio, Serigne Saliou Thioune en l'occurrence. A la suite de quoi, Serigne Mountakha avait lancé une sorte de "fatwa" contre elle, ce qui a occasionné la colère de quelques talibés fanatiques. Plusieurs d'entre eux avaient entrepris d'attaquer la dame à Ngabou mais, la gendarmerie ayant obtenu l'information s'est précipitée chez elle avec plusieurs pick up afin de l'exfiltrer. Elle risquait sa vie si les pandores n'avaient pas agi promptement. Plusieurs dizaines d'interpellations ont eu lieu.