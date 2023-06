Sokhna Aïdara, épouse du chanteur Waly Seck, la "force tranquille" !

Croire en soi, en son potentiel, affirmer ses choix, rester fidèle à soi-même, ne ressembler à personne permet d’accroitre la confiance en soi. Dame constamment chic, Sokhna Aïdara Seck l’a très bien compris.



Épanouie "tarkala", on l’admire pour son aisance, pour ce qu’elle dégage. Sa posture parle d’elle-même : droite, souriante, sure d’elle, elle réussit à se démarquer des autres mais toujours dans la simplicité. Force est de reconnaitre que l’excès ne fait pas partie de sa vie. Comme écraser les autres pour réussir. Ce n’est pas dans sa philosophie de vie.



Aussi, quoi que partageant sa vie avec une star, cette dame est jusqu'ici restée prudente avec les réseaux sociaux. Elle a certainement compris qu'une femme mariée n’étale pas tous les détails de sa vie quotidiennement sur les réseaux sociaux. Elle essaie de préserver sa vie privée et celle de ses proches, précisément de sa progéniture.



Les photos publiées parvenues à la rédaction de dakarposte reflètent sa personnalité : de la bonne humeur, de la bienveillance, de la sincérité.



Ses postures sont à l’image de son élégance. Elle n’adopte jamais de poses suggestives ou vulgaires. D’ailleurs, elle n’exhibe jamais son corps dénudé pour faire le buzz. Sokhna Aïdara reste une femme chic qui se respecte.





En conclusion, Sokhna Aïdara, c’est un style de vie, une philosophie de vie, l’envie d’être la meilleure version de soi-même. Un peu de style et de prestance, un soupçon de bon goût et de charme, une dose de savoir vivre et de bienveillance, une pincée de culture et d’intelligence et le tour est joué ! Machallah Mme Seck et deweneti !