Sokhna Oumou Kalsoum Sy a marqué le Ramadan par son altruisme (IMAGES)

" En faisant manger un jeûneur, on rachète ses péchés, on s'affranchit de l'Enfer, et on prend la même récompense que lui sans ne rien diminuer à la sienne " dixit le Prophète Nabiyoul Rahma Seydouna Mohammed (paix et bénédiction soit sur lui). Ce qu'a bien compris cette descendante de Seydi Haj Malick Sy.



"Kantôm, qui se fait souvent du mouron pour les couches défavorisées, n'est pas sans savoir que nous ne vivions pas tous le même mois de ramadan à travers le Sénégal. Un jour, elle m'a confié qu'elle sait que des millions de personnes n'ont quotidiennement pas les moyens de se nourrir et de rompre leur jeûne. C'est ce qui explique qu'elle ne manquait pas l'occasion bénie du mois de Ramadan pour venir en aide à nos frères et sœurs démunis, notamment les "daraas" etc...Loin des indiscrets, elle dépensait des millions de nos francs pour distribuer des repas chauds complets et colis alimentaires pour le Ramadan. Comme vous le voyez sur ces images que je vous fais parvenir aux fins de pousser les autres à imiter cette dame altruiste, les innombrables dons distribués ont permis à N musulmans défavorisés d'avoir des repas généreux pour l'iftar. Machallah, cette dame, Sokhna Kantôm Sy, mérite des prières. Il fallait la voir à l'oeuvre. Les images envoyées sont assez révélatrices. Ci gataal, Yalla naa diaamam sakh thi barké Nabi ak mamaam Maodo" fait savoir, au bout du fil de dakarposte, un proche de Sokhna Oumou Kalsom Sy.