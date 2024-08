Somalie : au moins 32 morts dans un attaque sur une plage de Mogadiscio

La police somalienne a annoncé samedi que 32 personnes sont mortes et 63 autres ont été blessées dans l'attaque d'un hôtel de plage dans la capitale, Mogadiscio, la veille au soir.



La filiale d'Al-Qaida en Afrique de l'Est, le groupe des Chabab, a déclaré par le biais de sa radio que ses combattants avaient perpétré l'attaque.



Le porte-parole de la police, le major Abdifatah Adan Hassan, a indiqué aux journalistes qu'un soldat avait été tué dans l'attaque et que les autres étaient des civils. Un autre soldat a également été blessé dans l'attaque. Des témoins ont fait état d'une explosion suivie de coups de feu.



La plage du Lido, un quartier populaire de Mogadiscio, est très animée le vendredi soir, les Somaliens profitant de leur week-end.



Un témoin, Mohamud Moalim, a déclaré à l'Associated Press qu'il avait vu un assaillant portant une veste explosive quelques instants avant que l'homme "ne se fasse exploser à côté de l'hôtel avec vue sur la plage".



Certains de ses amis qui se trouvaient avec lui à l'hôtel ont été tués, d'autres ont été blessés.



Un autre témoin, Abdisalam Adam, a déclaré à l'AP qu'il avait "vu de nombreuses personnes allongées sur le sol" et qu'il avait aidé à transporter des blessés à l'hôpital.



Dans une autre attaque, samedi, les médias d'État ont rapporté que sept personnes avaient trouvé la mort après qu'un véhicule de tourisme a heurté une bombe placée en bord de route, à quelque 40 kilomètres de la capitale.



Le groupe des Chabab contrôle toujours des parties du sud et du centre de la Somalie et continue de mener des attaques à Mogadiscio et dans d'autres régions, tout en extorquant des millions d'euros par an aux habitants et aux entreprises dans sa quête d'imposer un État islamique.