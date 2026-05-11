Sommet Africa Forward: Emmanuel Macron annonce 23 milliards d'euros d'investissements français et africains

Reuters nous apprend que parmi les annonces concrètes, le groupe maritime français CMA-CGM a confirmé un investissement de 700 millions d'euros pour moderniser un terminal du port kényan de Mombasa.



Un "combat commun" face aux États-Unis et à la Chine



Lors d'une table ronde sur la technologie et l'intelligence artificielle, le président français a développé un argumentaire géopolitique : "Beaucoup de solutions sont fabriquées aux États-Unis ou en Chine", a-t-il déclaré selon Reuters. "Je pense que nous avons un combat commun : construire notre autonomie stratégique pour l'Europe et l'Afrique. Et si nous la construisons ensemble, nous serons bien plus forts." Emmanuel Macron a plaidé pour un "changement de logique" dans la relation franco-africaine et a également soutenu que l'Afrique avait "besoin d'investissements" plutôt que d'aide publique, que “l'Europe n'est de toute manière plus en mesure de lui fournir en abondance", selon l'AFP.







Le président kényan, William Ruto a formulé des attentes précises. "Nous voulons une architecture financière internationale fonctionnelle, représentative et équitable, qui reconnaisse nos opportunités et qui ne juge pas injustement les économies africaines", a-t-il déclaré lors du sommet, nous informe reuters. Le président kényan participera, d’ailleurs, au prochain sommet du G7, prévu à Évian-les-Bains, à l'invitation de la France. William Ruto a prévu d’y plaider pour un meilleur accès du continent au crédit international.



La France tient ce sommet alors que son influence recule dans plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Ouest. Depuis 2020, des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont porté au pouvoir des officiers militaires qui ont expulsé les troupes françaises et fait appel à des mercenaires russes.



En juillet dernier, Paris a rétrocédé le contrôle de sa dernière installation militaire majeure au Sénégal, après que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déclaré que les bases françaises étaient incompatibles avec la souveraineté de son pays, rappelle Reuters.



Au Kenya même, la France a également essuyé un revers commercial conséquent, récemment. Le gouvernement de William Ruto a mis fin à un contrat d'élargissement d'autoroute de 1,5 milliard de dollars avec un consortium dirigé par le groupe français Vinci SA pour le confier à des entreprises chinoises, après que les autorités kényanes ont estimé qu'il leur imposait trop de risques, selon Reuters.