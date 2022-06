Sommet G7 à Munich : Macky Sall, le plus courtisé en Allemagne

Macky Sall aura un agenda très serré lors du sommet du G7 à Munich en sa qualité de président de l’UA. Selon des informations du journal Le Quotidien, reprises par Senenews, le Chef de l’Etat sénégalais est le plus courtisé en Allemagne.



Moins d’une heure après son arrivée hier vers 17 heures, Macky Sall était déjà en tête-à-tête avec le président de la Banque mondiale avant un diner avec le ministre-président de la Bavière dont le Lander a choisi trois pays africains pour y investir, à savoir, le Sénégal, la Tunisie et l’Ethiopie.



Une université bavaroise va signer un accord de partenariat avec l’USSEIN de Kaolack.



Demain mardi au château d’Elmau où se tiendra le G7, le Président Sall aura une audience avec le Chancelier allemand, le Premier ministre anglais, celui du Canada, sans oublier le Premier ministre du Japon.



Les dirigeants des pays du G7 sont réunis depuis dimanche dans les montagnes du sud de l’Allemagne se sont engagés à lever 600 milliards de dollars de fonds privés et publics sur cinq ans pour financer des infrastructures dans les pays en développement et répondre aux projets portés par la Chine.