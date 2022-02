Sommet UE-UA : Macky Sall et Emmanuel Macron en mini-sommet sur l’aide au développement en Afrique

En prélude du Sommet Union africaine (Ua) et Union européenne (Ue) à Bruxelles (Belgique), plusieurs rencontres entre des responsables français et africains sont annoncées en France.



L’une des rencontres qui figure dans l’agenda officiel de la présidence française est celle organisée sous le label de l’Agence Française de Développement. Elle prendre la forme d’une conférence qui s’intitule : « Investir ensemble, pour une nouvelle alliance entre l’Afrique et l’Europe ». L’événement connaîtra la participation des présidents Emmanuel Macron et Macky Sall, qui assurent les présidences tournantes des deux institutions. Parmi les acteurs de l’investissement en Afrique sont annoncés, entre autres, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement (Bad), Makhtar Diop, Directeur général (Dg) de la Société financière internationale, ou encore Serge Ekue, le président de Banque ouest africaine de développement (Boad).



Les thématiques annoncées sont celles des infrastructures et des PME, mais aussi d’une rénovation des relations entre l’Europe et l’Afrique. Il n’est pas précisé si le volet concernant le projet européen Global Gateway en Afrique, sera évoqué lors des échanges. Mais les intervenants attendus sont essentiellement des acteurs traditionnels du capital investissement en Afrique.



Une autre rencontre qui ne figure pas dans l’agenda de la présidence française mais qui est annoncée par Bloomberg, c’est le dîner que devrait offrir le président français à certains chefs d’Etat africains, notamment ceux de la zone du Sahel. L’occasion peut-être de donner plus de précisions sur les conditions du retrait des forces françaises. Ce diner surviendra au lendemain de la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, qui fait savoir que les conditions du maintien des troupes françaises ne sont plus réunies, tandis que plusieurs pays européens ont annoncé leur retrait de la force multinationale européenne Takuba qui appuie la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Les présidents du Tchad, de la Mauritanie et du Niger sont annoncés à ce dîner. Mais la présence des autorités maliennes n’est pas certaine, pas plus que celle des dirigeants du Burkina Faso.



La présidente de la commission de l’Union Européenne, Ursula Von Der Leyen, a au cours de sa récente tournée africaine, annoncé un programme à 150 milliards d’euros pour les prochaines années. Mais, on attend de voir comment ce projet se mettra en place et surtout à quelles conditions.



D’ores et déjà, beaucoup de compatriotes s’interrogent sur la posture et surtout les nouveaux engagements que nos dirigeants respectifs vont prendre. Pour le moment, de nombreux dirigeants du continent affichent des réserves sur la coopération avec les pays du nord après la gestion deux poids deux mesures de la crise du Covid-19 au niveau international. Deux promesses faites par le président Macron sont toujours en attente, à savoir un vrai programme sur la dette africaine et l’abandon, par les membres du G20, de droits de tirage spéciaux pour un montant de 100 milliards dollars en faveur des pays en développement. Autant de sujets qui devraient animer les discussions en parallèle, aussi bien de la conférence que du dîner.































Sud Quotidien