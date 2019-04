Sommet de l'État : Comment résoudre l'équation Mimi Touré

L'actuelle Envoyée Spéciale du chef de l'État a le blues. Pour ne pas dire qu'elle s'éloigne, constate Walf Quotidien, de plus en plus des sphères de décision. Voire même du pouvoir tout court.

Et, à moins que le Président Macky Sall ne lui invente, à nouveau, une autre station taillée sur mesure pour l'ex-Premier ministre, il n'est pas exagéré de dire que son avenir se dessine en pointillés.