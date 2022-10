Son convoi attaqué à Tchiky: Ousmane Sonko met en garde les jeunes de l’Apr

Rédigé par Dakarposte le Lundi 31 Octobre 2022 à 20:42

Le convoi de Ousmane Sonko a été attaqué hier, dimanche, par les jeunes apéristes, à l’étape de la commune de commune de Diass, à Tchicky. Après cette attaque, le leader de Pastef met en garde les jeunes de l’Apr.



Ousmane Sonko, leader du Pastef précise que le Nemmeku Tour est un moment de paix et de compassion entre lui et les Sénégalais. « Le Nemmeekou Tour est un moment de paix pour nous. Mais nous ne laissons personne nous attaquer sans riposter », a averti Ousmane Sonko.



Ainsi, il invite devant le chef du village de Tchicky, les militants de l’Apr au calme et la retenue. « Nous ne sommes pas en campagne électorale. L’élection présidentielle de 2024 n’est pas encore arrivée. Je demande au parti au pouvoir, de garder leur mal en patience. Qu’ils retiennent leurs militants », a-t-il prévenu.







A retenir qu'Oumar Ndione, habitant du quartier Ngossekh, a été violenté, tabassé et blessé par les gardes du corps d’Ousmane Sonko. Le leader du Pastef y était dans le cadre de son « Nemmeekou Tour ».

Mamadou Ndiaye