Son délibéré prévu en cours d’audience, les minutes du procès de Karim Xrum Xam qui risque 3 mois ferme - Les raisons de sa vidéo, ses explications sur les policiers « Ses frères », ses excuses, le voile de «discrimination »…

Abdou Karim Gueye, alias karim Xrum Xax a encore comparu à la barre de tribunal des flagrants délits de Dakar. Dakarposte est en mesure de révéler que l’activiste, qui risque 3 mois de prisons ferme, a reconnu une partie de ses propos, tenus dans sa vidéo live publiée sur le réseau Facebook.

Dans cette dite vidéo, l'artiste dénonce la convocation de l'imam de la grande mosquée de Léona Niassene qui avait dirigé des prières collectives, bravant l'interdiction des rassemblements et des fermetures des lieux de culte. Dans sa vidéo de 7 minutes, Karim Xurum Xax incitait les populations à aller prier dans les mosquées. Mieux, il avait lancé un numéro téléphone, donnant rendez-vous aux personnes qui souhaiteraient, en collectif, prier le vendredi qui suit. Pire, le prévenu avait traité les forces de l'ordre de Franc-maçon, demandant aux musulmans de saccager les postes de police et de gendarmerie si les force les répriment. Jugé ce matin à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, son délibéré sera rendu en cours d’audience.



Karim s’excuse : << Je n'ai pas accusé les policiers et gendarmes de franc-maçon…J’ai agi sous le coup de la colère…je m’excuse>>

Face au juge du tribunal des flagrants délits, Xurum Xax a reconnu avoir incité les populations à aller prier dans la mosquée, à manifester devant les polices et commissariats. Par contre, il a réfuté les délits d'outrage à agent et à saccage des brigades. L'activiste s'est excusé à la barre, soutenu avoir agi sous le coups de la colère. << Je n'ai pas accusé les policiers et gendarmes de franc-maçon>>, lance Karim Xurum Xax. <<J'ai agi sous le coup de la colère quand l'imam de l'Imâm de Leona Niassene a été convoqué. Alors que l'imam de la grande mosquée de Touba a dirigé la prière du vendredi. Or c'est une confrérie comme tous les autres. J'ai pensé à la discrimination. C'est pour quoi j'ai agi sous le coup de la colère>>, avance le prévenu avant d'ajouter. <<Mon objectif était de demander à l'état du Sénégal de lever sa décision de fermer les lieux de culte. Afin de permettre aux musulmans de prier les vendredis en respectant les mesures barrière en cette période de Covid-19>> se défend le mis en cause.

Le procureur à Karim : « Tu n’es ni imam ni Bilal"…Karim : « Mais je suis musulman"

Répressif, le procureur dira: << Tu n'es ni imam ni Bilal et tu ne maîtrises pas la religion plus que les imams. Comment peux-tu te permettre d'inciter les gens à prières collectives en cette période de Covid-19>>. Chargé par le procureur, il rétorque : "je suis musulmans".

Au procureur de répliquer en haussant le ton : << Et alors ? Pourquoi traites-tu les gendarmes de franc-maçon ? » Karim répond : <<Non je n'ai pas dit ça. Je respecte les forces de l'ordre. Il sont mes frères… » Et de terminer en expliquant son comportement : «Je ne pouvais plus accepter le fait que certaines mosquées du pays tiennent des prières collectives. Alors que l'imam de Léona Niassene est convoqué pour les même faits. Ma voix est la voix des sans voix>>.



Me Khoureychi brandit le certificat médical de Karim qui a une maladie pathologique



Dans ses observations, le parquet a estimé que le prévenu est un trouble-fête. " Karim reste tranquille. Occupe toi de ton art. La musique est un métier noble", martèle le maître des poursuites avant de requérir une peine de 3 mois ferme. Mes Sayba Danfakha et François Senghor qui n'ont pas cautionné les propos du prévenu ont plaidé l'application bienveillante de la loi pénale. Leur confrère, Me Khourechi Ba a pris le contre pied du procureur pour plaider le renvoi de fins de la poursuite. Pour la robe noire, la démarche du parquet est maladroite. Car le prévenu n'a reconnu aucun délit. Selon Me Ba, le certificat médical de Karim Xurum Xax parle d'une maladie pathologie chronique qui a occasionné son évacuation en Allemagne. C'est dans ce sillage que l'avocat a demandé au juge d'être Clément.