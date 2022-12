Son état de santé en grave dégradation : Les proches du journaliste Pape Alé Niang alertent les autorités et l’opinion

Lundi 5 Décembre 2022

En grève de la faim depuis vendredi dernier, la santé du journaliste Pape Alé Niang est dans un état jugé alarmant. Malgré les appels et les médiations, mais aussi les réactions internationales, il est toujours enfermé à la prison de Sébikotane, pour diverses accusations de l’Etat du Sénégal.



« Je me suis rendue ce matin à la prison de Sébikotane pour m’enquérir de l’état de santé de mon mari. Après 3 jours de grève de la faim, son état de santé se dégrade gravement. Il arrive à peine à marcher et à parler.» L’alerte est de Mme Niang, la femme de notre confrère Pape Alé Niang.



Dans son message transmis à la CAP, elle ajoute « nous informons l’opinion nationale et internationale et avisons les autorités de la nécessité de prendre toutes les dispositions afin d’éviter l’irréparable ! »



Espérons que cette alerte ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd.





Mamadou Ndiaye