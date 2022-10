Son limogeage en plein procès Karim Wade : Alioune Ndao dit tout

Le magistrat en retraite Alioune Ndao était le procureur spécial près la CREI lors du procès de Karim Wade. Il a été relevé de ces fonctions au cours d’une suspension de séance. «Contrairement à ce qui a été dit, je n’ai pas reçu de SMS», rectifie-t-il dans un entretien avec Les Échos.



Puis, Alioune Ndao rembobine : «On était en pleine audience et à un moment donné, le président Henry Grégoire a demandé que l’audience soit suspendue. Alors on a suspendu comme on le fait tous les jours. Après, il me dit qu’il est convoqué au ministère (de la Justice).»



Le procureur spécial, croyant qu’il allait reprendre l’audience au retour du président de la CREI, a rejoint la salle de repos aménagée pour les représentants du parquet au procès Karim Wade. Il reçoit deux appels, l’un de sa sœur et l’autre de son épouse. Ces dernières l’informent de son limogeage.





«En réalité, Henry Grégoire a été appelé au ministère pour être informé de ce que je venais d’être limogé. Alors lorsqu’il est revenu, il était avec son équipe, ils sont venus me voir et je lui ai dit : ‘Monsieur le président, c’est dommage, je viens d’apprendre la nouvelle, je l’ai apprise avant vous’. On a ri. Il a repris l’audience, je suis rentré chez moi.»







































dakarmatin