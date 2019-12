Son procès en appel renvoyé: Thione Seck souhaite le jugement de l'affaire

Le procès en appel de Thione Seck et Ablaye Djiné a été encore renvoyé jusqu'au 30 décembre prochain, à la demande de Me Aliou Cissé, nouvellement constitué pour la défense du chanteur. Pour Thione Seck, c'en est trop. Le père de Wally Seck demande à être jugé, car il est fatigué des va-et-vient, informe Igfm.



‘’ Je suis fatigué des va-et-vient. Je veux en finir avec cette affaire, une bonne fois pour toutes. Il y a tellement de pression sur moi ’’, lance le leader du Raam Daan.



En réponse à sa demande, le juge lui rétorque que ce sont ses avocats à lui qui ont demandé le renvoi, pour mieux préparer sa défense.



Rappelons que Thione Seck et son acolyte sont poursuivis pour détention de signe monétaire, blanchiment d'argent, association de malfaiteurs et escroquerie. Ils avaient été inculpés le 2 juin 2015, puis le chanteur avait été libéré au bout de 8 mois de détention.