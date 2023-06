Son vol de 15 heures vire au cauchemar dans les toilettes de l’avion à cause… d’un croissant

Chloë Chapdelaine, une influenceuse canadienne de 25 ans, souffre d’intolérance au gluten. Début juin 2023, a vécu « le pire vol » de sa vie, entre Dubaï et Los Angeles, après avoir consommé sans le savoir une pâtisserie qui contenait l’allergène. Paniquée, malade et en larmes, elle s’est filmée dans les toilettes de l’appareil. Une vidéo TikTok qui est devenue virale.



Elle a la voix tremblante, les yeux embués. Chloë Chapdelaine, 25 ans, se filme dans les toilettes d’un avion de la compagnie Emirates. Dans cette vidéo partagée sur l’application TikTok, qui a déjà fait près de 3 millions de vues, cette influenceuse canadienne raconte « le pire vol de [sa] vie ». Nous sommes le lundi 5 juin 2023, elle a décollé de Dubaï (Émirats arabes unis) pour rallier Los Angeles en Californie (États-Unis), et le voyage doit durer environ 15 heures. La jeune femme, qui souffre de la maladie cœliaque (intolérance au gluten) depuis une dizaine d’années, commande à bord un repas sans gluten, une petite heure après le début du vol. Au menu : un petit-déjeuner continental avec, sur le plateau, une étiquette qui certifie l’absence de l’allergène. Elle a la bonne surprise d’y trouver un croissant.