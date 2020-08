Sonatel Orange : Cette "crise financière" qui explique la hausse des prix

Les langues commencent à se délier sur les raisons pour lesquelles le premier opérateur de téléphonie au Sénégal a procédé à la hausse des prix de ses forfaits Illimix.



En effet, la santé financière de Sonatel n’est plus ce qu’elle était.



Selon les résultats du premier semestre 2020 publiés par CGF Bourse et repris par Libération, il a été constaté une baisse de la valeur Sonatel Sénégal avec une concurrence accrue sur les offres proposées à la clientèle.



Depuis fin mars, le nombre d’abonnés à l’internet mobile a chuté de 0,8%.



Le parc d’abonnés est passé de 32,7 millions de clients en juin 2020, avec une croissance de 6,19% entre fin décembre 2019 et fin juin 2020.



Le chiffre d’affaires du «Segment Voix et SMS Mobile» a baissé de 7%, celui du «Segment International» de 24%.









































































seneweb