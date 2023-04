Sonatel : l’avertissement des travailleurs à la Direction générale

«Cette emprise, que nous avons toujours combattue, de l'actionnaire Orange aidé par l'Etat du Sénégal actionnaire pour des raisons purement capitalistes frustre le client et mécontente le personnel. Cette mainmise fait de l'Afrique une mine de CFA à exporter et à transformer en euros pour la grande Métropole. Voilà la situation explosive de la gestion calamiteuse de la nouvelle équipe dirigeante de Sonatel», dénoncent les syndicalistes.



Face à la presse, l’intersyndicale, qui a annoncé un préavis de grève, a tenu à tenir à témoin l'opinion nationale et internationale sur quelques points. Elle dit être contre tout capitalisme qui exploite l'Homme au bénéfice d'une minorité. Puis, les syndicalistes dénoncent «énergiquement l'exploitation des jeunes diplômés payés au rabais avec des emplois d'intérimaires par Sonatel» et appelle la Direction Générale de Sonatel à plus d'empathie et à rétablir un climat de confiance avec nos clients qui souffrent.



L’intersyndicale des travailleurs de la Sonatel a aussi tenu à avertir la Direction Générale de Sonatel et de son conseil d'administration que «le personnel ne sera jamais une variable d'ajustement pour les intérêts d'Orange et de l'Etat actionnaire principalement».



Elle a réaffirmé sa détermination à continuer la lutte sous toutes ses formes légales «afin de rétablir une juste répartition des fruits de la croissance de Sonatel entre les clients, le personnel et les actionnaires.»

















































































igfm