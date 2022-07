Selon des sources juridiques et selon aussi certains partisans du Pds, les législatives profiteront plus à Wallu qu’à Yewwi Askan Wi. Et pour cause? Parce que Yewwi n’a pas de tête de liste majoritaire et que son leader, Ousmane Sonko ne sera pas élu. Aussi, les partisans de "Pa Bi" (entendez Me Abdoulaye Wade) voteront en vérité pour Wallu dont les deux listes ont été validées au lieu de Yewwi qui n’a que des suppléants. D’ailleurs, maître Wade en a profité pour affûter ses armes. C’est ainsi qu’il a reçu en audience des responsables de sa coalition, dont le principal n’est autre que Mamadou Lamine Diallo de Tekki et d’autres leaders du Pds et des autres membres de Wallu. La consigne est simple : voter massivement pour Wallu.

C’est donc dire que Sonko sera le plus grand perdant de ces législatives. Affaire à suivre...