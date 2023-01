Sonko-Adji Sarr : Le Procureur demande le renvoi de l'affaire devant la chambre criminelle

Selon nos confrères, le ministère public a, dans son réquisitoire, estimé que le silence adopté par Ousmane Sonko durant son face à face avec le juge d’instruction et son refus de se soumettre à un test ADN, «ne font qu'accréditer les accusations» d’Adji Sarr.



Le Journal rapporte par ailleurs que, le procureur a aussi émis des doutes sur les accusations de Ndeye Khady Ndiaye, affirmant que l'ancien directeur des domaines, Mamour Diallo, lui a proposée la somme de 200 millions F CFA si elle changeait de version et chargeait Sonko.



S’agissant des audios versés par Mc Niass, des témoignages du capitaine Touré et de Ndèye Fatou Sène (Mme Tall), Libération affirme qu’ils sont ignorés et jugés «sans rapport avec les faits visés dans le dossier».









































































igfm