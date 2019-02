Sonko : « Je serai élu et des dinosaures ne vont plus sucer le sang du peuple »

C’est un Ousmane Sonko très confiant qui a sillonné les rues de Dakar, ce dimanche pour démarrer sa campagne électorale pour la présidentielle 2019. Au boulevard du Général De Gaulle où il a bouclé sa journée marathon avec un grand meeting, le candidat de la coalition Sonko Président, a affirmé qu’il sera « élu président de la République du Sénégal au soir du 24 février 2019″. » S’il plaît à Dieu, les Sénégalais voteront pour moi parce que je sais qu’ils m’estiment », a-il expliqué. « J’ai un programme valable et rassurant », a précisé M. Sonko.



« Macky Sall et sa famille ressemblent à des pneus Michelin »



Le leader de PASTEF a par ailleurs relevé des manquements au niveau du régime sortant. Selon lui, Macky Sall et sa famille ne font que s’enrichir comme « des pneus Michelin ». Ce que lui ne fera jamais. » Nous n’avons plus le droit de laisser des dinosaures sucer le sang du peuple », a-t-il dit devant une marée humaine.







Igfm