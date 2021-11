Sonko et Barth programment un "dox mbok" à travers les rues de... Dakar-Plateau- Vers un "mercredi de tous les dangers"?

Le "duo de choc", qui se retrouve dans le rôle du patron de l'aile politique de la rébellion veut, certainement, rattraper le coup après les évènements de mercredi dernier connus de tous.



Quoi qu'il en soit, dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements qu'Ousmane Sonko et Barthlemy Dias, ont fini de programmer un "doxantou", calé, sauf revirement, ce mercredi 16 Novembre 2021, en prélude aux locales.



Bien qu'ils ont pris grand soin de ne pas prévenir la presse, mais c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte. Qui nous soufflent que Barth et Sonko entendent démarrer leur "dox mbok" à travers les rues du centre-ville de Dakar "dès le matin, à partir de 11h".



Une manière subtile pour "le duo de choc" de tester sa côte de popularité. "Croyez-moi, ils seront accueillis avec ferveur par les populations, qui ont vomi ce régime de prédateurs et de loosers. Que ce soit à Sandaga ou ailleurs où ils passeront, vous verrez les commerçants, bref les populations enthousiastes qui leur démontreront qu’ils sont la solution pour Dakar et pour le reste du Sénégal. Vous verrez demain Inchallah que Barth et Sonko sont très appréciés. Ils auront droit à un accueil chaleureux. Je vous dis, Barth a le meilleur profil pour occuper la mairie de Dakar et il va surclasser le candidat de Benno j'allais dire Tassaro" laisse entendre, enthousiaste ce partisan du maire de Sacrée-Coeur-Mermoz câblé par la rédaction de dakarposte aux fins d'en savoir davantage sur ce "dox mbok tous les dangers"



Nous souhaitons que la capitale Sénégalaise ne sera pas, derechef, le théâtre d'affrontements entre partisans d'un candidat à la mairie et/ou d'Ousmane Sonko et forces de l'ordre ravivant le spectre des regrettables émeutes de mars dernier.











