Sonko renouvelle sa confiance à Déthié, Khalifa et Saliou Sarr : « Je ne remettrai jamais en cause leur intégrité »

« Déthié Fall a à 500% ma confiance et mes remerciements », a déclaré Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse, ce mardi 17 mai 2022. Accusé avec Saliou Sarr et Khalifa Sall d’avoir orchestré le rejet de la liste départementale de Yewwi Askan wi à Dakar, le leader du Prp s’était défaussé sur son adjoint Saliou Sarr. Par presse interposée, les deux mandataires se sont renvoyés la responsabilité. Une situation que déplore le leader de Pastef qui estime que ce qui est arrivé est à mettre dans le compte d’une erreur humaine.



« On ne peut pas mettre en cause Déthié Fall. Depuis le parrainage, on (les leaders de Yaw) est tranquillement dans nos salons. Déthié ne dort pas depuis des mois. Il y a négligence mais cela ne met pas en cause ni l’intégrité, ni l’engagement, la probité et l’engagement des gens. Certes il y a eu des erreurs, mais nous les assumons », fulmine Ousmane Sonko.



« Ils (Déthié Fall, Khalifa Sall et Saliou Sarr) ont besoin du soutien de l’ensemble de la coalition et des sénégalais. Ce sont des pièces indispensables de notre coalition. Saliou a passé une semaine de nuit blanche lors des investitures des locales. Je ne remettrai jamais en cause l’intégrité et la probité de ces gens-là. Tous ces procès qu’on est en train de faire à Khalifa Sall il faut que cela s’arrête. C’est faux ! » Tonne-t-il.





































seneweb