Sonko une vedette nationale ? L’homme a été fortement acclamé à sa sortie du Palais de Justice

L'opposant, qui défie le Président Macky Sall, était venu au Palais de Justice de Dakar pour soutenir son ami et allié Déthié Fall . Les radars fureteurs de dakarposte nous soufflent que dès qu’il est sorti du Temple de Thémis, Ousmane Sonko a été accueilli par une foule enthousiaste qui l’a applaudi à rompre les tympans. La vidéo de nos confrères de seneweb en dit long. C’est dire que Sonko est devenu plus populaire qu’on ne le croit. Pourtant, il n’y a guère, c’était l’homme politique le plus décrié du Sénégal à cause de son histoire avec Adji Sarr qui l’a accusé de viol.

Il semble que l’affaire Adji Sarr a été oubliée par les Sénégalais qui, depuis la nuit du concert de casseroles ont adoubé Sonko comme l’opposant le plus capable de remplacer Macky Sall à la tête de l’Etat. Oh ! Karim Wade devrait se sentir très seul dans son exil qatarien…













