Sortie d'El Hadji Kassé à TV5 : Macky Sall dans tous ses états

"Mais, diantre qu'est ce qui a pris le ministre-conseiller El Hadji Kassé ? À l'insu du président de la République, il a fait une sortie ubuesque sur TV5 pour dire qu'Aliou Sall avait reçu 250 000 dollars de Frank Timis, via Agritrans, pour des… consultances dans le domaine de l'agriculture. Même Aliou Sall n'a rien compris à cette sortie qui rame à contre-courant de ses propos. Macky Sall, quant à lui, est dans tous ses états et on se demande bien pour le compte de qui El Hadji Kassé a fait cette sortie qui va faire des ravages", relate, dans sa parution du jour, Libération.





















