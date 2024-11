Sortie de Ousmane Sonko sur la Casamance : le MFDC réplique

L’aile politique du MFDC ‘’Mangoukouro’’ a apporté sa réplique après la sortie du candidat de PASTEF pour les législatives du 17 novembre.

Cette partie affiliée à Abdou Elinkine Diatta, demande à Sonko d’y aller avec une autre méthode. Ils ont aussi dénoncé la non autorisation de la publication du livre qui parle de l’autonomisation de la Casamance, déclaration tenue ce dimanche 03 novembre.



Amidou Djiba qui a porté leur parole de soutenir que « nous sommes disposés à aller vers une table de négociation avec la meilleure des manières ». Mais pourquoi on ne voudrait pas que les Casamançais puissent connaître leur histoire ? S’interroge M. Djiba.

« Il faut dire à Ousmane Sonko que Jacques Charpy à qui il fait allusion a tout dit sauf l’histoire de la Casamance », ajoute t-il.



Pour rappel, Ousmane Sonko a évoqué vendredi dernier à Ziguinchor, la décision prise par les autorités d’interdire la promotion et la commercialisation au Sénégal de l’ouvrage de l’historienne française Séverine Awenengo Dalberto intitulé ”L’idée de la Casamance autonome -Possibles et dettes morales de la situation coloniale au Sénégal”.

“Vous avez tous entendu parler d’un livre écrit par une Française. J’en ai discuté avec le Président de la République. Ce livre-là, personne n’en fera la promotion ici au Sénégal. Il ne sera ni promu, ni commercialisé au Sénégal”, a déclaré Ousmane Sonko lors d’un meeting à Ziguinchor, dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre prochain.

Ousmane Sonko a rappelé qu’une enveloppe de 15 milliards de francs CFA a été déjà débloquée par le gouvernement pour accompagner les populations de retour, dans le cadre du plan national de relance de la Casamance dont l’ambition est de faire renaître l’économie des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda.

Des initiatives saluées par le MDFC qui invite le Premier ministre " à faire très attention et à bien vouloir tempérer ses ardeurs. Ne pas suivre des intellectuels malhonnêtes qui vivent du sang des Casamançais ".





































dakaractu