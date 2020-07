Sortie du syndicat des travailleurs de King Fahd : La direction dément et précise...

En conférence de presse cet après-midi, la direction de l'hôtel King Fahd Palace a apporté des précisions suite à la sortie du syndicat des travailleurs de l'hôtel qui avait dénoncé la décision de l'administration du King Fahd Palace d'amener en chômage technique certains de leurs camarades.



Pour le directeur d'exploitation du King Fahd Palace, M. Pierre Mbow, cette décision d'amener certains travailleurs en chômage technique est motivée par le fait que le chiffre d’affaires actuel de l'hôtel ne couvre plus la masse salariale, sans parler d'autres charges comme l'électricité et la connexion internet. Alors que le taux d'occupation des chambres varient entre 15 et 32%. Pierre Mbow de préciser également que les 160 employés envoyés en chômage technique, ont été payés 70% de leurs salaires...