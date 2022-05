Sortis sur blessure: fin de saison en pointillés pour Bamba Dieng et Pape Matar Sarr

Ils ont pris part ce dimanche avec leurs clubs respectifs aux rencontres comptant pour la 36e journée de la Ligue 1 française et ont fait bonne impression. Mais Bamba Dieng (Marseille) et Pape Matar Sarr n’ont pu aller au bout des rencontres qui opposaient leur club à Lorient et Lyon. Ils ont quitté tous les deux leurs partenaires sur blessure.



Entré en jeu à la 17e minute, Bamba Dieng avait ouvert le score à la 39e mn, délivré une passe décisive sur le troisième but de la victoire des siens contre Lorient (3-1) avant de quitter ses partenaires sur blessure à la 71e mn.



Tout comme son compatriote Bamba Dieng, Pape Matar Sarr, titulaire, lors de la victoire de Metz devant Lyon (3-2) a cédé sa place à la 51e mn. L’ancien joueur de Génération foot avait senti des douleurs en première période et n'a pas pu terminer la rencontre.

































































seneweb