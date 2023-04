Soudan: intenses combats au QG de l'armée, rapport de forces confus entre les FSR et l'armée

Le jour s’est levé à Khartoum dimanche matin au son des mitrailleuses Dushka et des tirs d’artillerie. Toute la nuit, les explosions se sont poursuivies, comme un orage en fond sonore, à faire trembler les fenêtres, rapporte notre envoyé spécial à Khartoum, Eliott Brachet. Les habitants de la capitale n’ont pas fermé l’œil, calfeutrés chez eux et, tout au long de la matinée de ce dimanche, la situation n'a pas évolué.



On entendait ce jour une détonation par minute suivie de salves de tirs ininterrompus. L’horizon était brouillé de fumée noire en direction des différentes bases militaires autour de la ville. En soirée, les affrontements continuaient dans la capitale et à travers le pays. Deux grands incendies se sont déclarés à Khartoum, notamment autour du commandement général de l'armée soudanaise et de l'aéroport international.



Au cœur de Khartoum, le quartier général de l’armée régulière a été le théâtre d’intenses combats ce dimanche. Parfois, des avions survolaient la zone et venaient bombarder des positions, mais c’est assez illisible. Même si l’armée régulière détient un avantage avec son aviation, il semble que les deux belligérants combattent à forces égales sans parvenir à mettre un terme rapidement aux affrontements.



Les deux camps divulguent des informations sur des soi-disant désertions chez l’adversaire ou bien des prises de guerre, mais elles sont démenties, quelques minutes plus tard, par le camp opposé. Pas de déclarations non plus des deux généraux, ce dimanche. On ne sait pas où ils se trouvent. De petits groupes de soldats s'affrontaient encore ce dimanche soir au coin des rues, à pied, sur des pick-up ou des blindés.



Les civils, eux, continuent de faire les frais de cette guerre fratricide. Au milieu des combats, des journalistes et employés se sont retrouvés coincés dans des tours. Des collégiens se sont tapis dans les sous-sols de leur école.



Plusieurs personnes confirment la présence de snipers sur les toits. Ceux qui sortent pour fuir les zones de combat risquent des balles perdues. À Khartoum, des corps affluent dans les morgues et la situation dans certains hôpitaux est critique, parfois sans électricité et face à l’impossibilité de faire circuler les ambulances.



Jointe par RFI, Asma al-Amin, responsable d’un comité de résistance à Khartoum, une organisation de la société civile, témoigne : « La situation n’est pas du tout sécurisée. On ne sait pas du tout ce qu’il se passe. On est bloqué chez nous, à la maison. On entend juste les détonations des bombes et des tirs. Ma maison est juste au milieu de deux zones militaires. De chez moi, je ne vois rien, mais j'entends beaucoup de bruits, beaucoup d'agitation de là-bas. On s’est réveillés au milieu des cris des militaires. Il y a eu des tirs du côté d'une des bases des RSF d'Hemedti et dans une de ces bases, un militaire a été tué par des tirs aujourd’hui. Il y a d'importantes coupures d'eau et d'électricité dans la capitale. Jusqu'à présent, nous restons à l’abri, personne ne peut sortir et vaquer à ses occupations du quotidien. »



L’armée et les paramilitaires ont annoncé ouvrir des couloirs humanitaires, ce dimanche à 14 heures TU, demandés par les Nations unies, pour évacuer des blessés « pendant trois heures », se gardant, des deux côtés, un « droit de riposte en cas de violation » de l’accord. Ce cessez-le-feu n'a pas du tout été respecté par les soldats, malgré l'accord de leur commandement. Des tirs étaient encore audibles en soirée aux quatre coins de la capitale.



Le PAM suspend ses opérations après la mort de trois humanitaires

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé, ce dimanche, la suspension de ses opérations au Soudan, pour des raisons sécuritaires, après la mort de trois humanitaires qui travaillaient pour cette agence onusienne. Ils ont été tués « samedi en accomplissant leur travail au Darfour-Nord », a précisé Volker Perthes, émissaire de l’ONU au Soudan.



Les responsables de la mort des trois humanitaires du PAM doivent être « traduits en justice au plus tôt », a réclamé dimanche le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres « condamne fermement » la mort de civils, dont celle de ces trois humanitaires, a ajouté son porte-parole Stéphane Dujarric dans un communiqué. « Les locaux des Nations unies et d'autres organisations humanitaires ont également été touchés par des projectiles et pillés dans plusieurs endroits du Darfour », a-t-il regretté.



Paris exprime sa « consternation ». Dans un communiqué, le ministère français des Affaires étrangères « réitère son appel à tout mettre en œuvre pour faire cesser les combats et prévenir toute escalade » et appelle au « plein respect de la protection due aux personnels humanitaires ».



« Nous allons bientôt être à court de matériel médical »

Les habitants de la capitale sont cloîtrés chez eux. Les affrontements ont déjà fait de nombreux morts et de nombreux blessés. Les hôpitaux de la ville sont débordés, les médecins travaillent sans relâche pour faire à l’afflux de patients. C’est le cas de ce médecin d'un hôpital de Khartoum. Elle n’est pas rentrée chez elle depuis vendredi et raconte que les civils sont les principales victimes des combats.



« Nous allons bientôt être à court de matériel médical. Pour le moment ça va, mais le personnel est exténué. Certains sont mobilisés depuis vendredi, non-stop depuis trois jours. C'est dangereux dehors. On entend encore des tirs autour de l’hôpital, on ne peut pas passer d’un quartier à l’autre. Les ambulances ne peuvent pas circuler, elles ne peuvent pas nous ramener des poches de sang ou des fournitures médicales supplémentaires. Certains blessés ne peuvent pas rejoindre l'hôpital. Des médecins voudraient venir aider, mais n’y arrivent pas non plus... », confie ce médecin, qui appelle les deux forces militaires doivent mettre un terme à cette situation.



Des renforts pour les FSR ce dimanche matin

Le conflit s’est étendu à de nombreuses villes, à Port-Soudan et Kassala, dans l’est du Soudan, à El-Obeid au centre, et toujours au Darfour dans les grandes villes. Le général Hemedti l’avait déclaré samedi : ses troupes paramilitaires ne s’arrêteront pas tant qu’elles n’auront pas le contrôle de toutes les bases militaires du pays. Plusieurs rapports indiquent que les FSR ont reçu des renforts ce matin à Khartoum.



C'est en 2013 que les FSR ont été créées, au Darfour, par l'ancien président Omar el-Béchir. Il s'agit alors d'utiliser des milices janjawids contre des groupes rebelles. Mais ces paramilitaires ont pris de l'ampleur, comme l'explique Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris sur le Soudan, au micro de Gaëlle Laleix, de la rédaction Afrique.



« Les militaires ont créé les FSR [ou RSF pour Rapid support forces en anglais], et dans le reste de la décennie des années 2010 - notamment grâce aux Émirats arabes unis et la guerre au Yémen - ça a été une autonomisation beaucoup plus grande de ces forces paramilitaires qui ont été utilisées dans différents conflits, avec l’accord du président soudanais Omar el-Béchir, notamment au Yémen et puis même en Libye dans leur soutien au général Haftar. Cette autonomisation économique a fait que cette force... a grandi. Aujourd’hui, on l’estime à plus de 110 000 hommes. C’est vraiment une armée bis, et évidemment, son leader, acquérant à la fois un profil militaire beaucoup plus grand et une surface économique aussi beaucoup plus grande, a décidé qu’il fallait peut-être faire de la politique. Ce n’est pas tellement qu’on a à faire à un grand démocrate sincère, c’est surtout quelqu’un qui voit son espace politique de plus en plus restreint et qui sait que sa survie politique et économique sera beaucoup plus liée à une transition vers un pouvoir civil, qu’au maintien d’une junte qui dysfonctionne et qui ne permet rien du tout. »



Inquiétude internationale, réunion de la Ligue arabe

Les deux généraux – Abdel Fattah al-Burhan et Hemedti, anciens alliés lors du coup d'État de 2021 – semblent s’être lancés dans un combat à mort. Les deux sont notamment en désaccord sur la façon d'intégrer les RSF au sein de l'armée, disposition prévue dans le futur accord politique censé rendre à terme le pouvoir aux civils. Accord dont la signature a été reportée sine die.



Dès samedi, les appels à la cessation des hostilités se sont multipliés de la part des Nations unies, des États-Unis, de la Russie, de l'Union européenne et de pays voisins. Le Tchad a fermé sa frontière samedi soir avec le Soudan.



La Ligue arabe s'est réunie d'urgence ce dimanche au Caire, à la demande de l’Égypte et de l’Arabie saoudite. Elle appelle à une « solution politique ».



De son côté, le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, va se rendre « immédiatement » au Soudan « pour engager les parties vers un cessez-le-feu », a annoncé, ce dimanche, l’organisation panafricaine. Exprimant sa « profonde inquiétude » sur la situation, l’UA a également appelé les forces des deux généraux à « protéger les civils », dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion d’urgence du Conseil de paix et sécurité de l’organisation, cet après-midi.



L'Égypte en première ligne

La première cause de préoccupation pour Le Caire est l’arrestation par les Forces de Soutien Rapide de militaires égyptiens qui participaient à des manœuvres aériennes avec l’aviation soudanaise, rapporte notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti. Des Mig-29 égyptiens qui participaient aux manœuvres aériennes ont été sabotés sur la piste de l’aéroport et les pilotes ont été accusés d’être « des envahisseurs » et donc des prisonniers de guerre : c’est ce qu’ont déclaré des officiers de la Force de soutien rapide (FSR) dans une vidéo où l’on voyait des militaires égyptiens malmenés à l’aéroport soudanais de Merowe. Les déclarations ultérieures du général Hemedti, visant à rassurer et à empêcher que l’Égypte ne devienne partie prenante dans le conflit opposant la Force de soutien rapide à l’armée soudanaise, n’ont pas convaincu. De nombreuses voix, notamment sur les médias sociaux égyptiens, réclament « vengeance » par le biais d’une opération militaire.



L’autre raison est liée au barrage éthiopien sur le Nil Bleu. Le Caire et Khartoum étaient alliés contre Addis-Abeba et se livraient régulièrement à des manœuvres aériennes pour laisser entendre qu’ils avaient les moyens d’intervenir. L’écartement des militaires du pouvoir ferait voler ce pacte en éclat. Une autre cause de préoccupation est liée à l’histoire. Le Soudan était dirigé par l’Égypte jusqu’en 1956. Un pays politiquement considéré par l’Égypte comme son arrière-cour. Il y a enfin l’appréhension d’un raz de marée de réfugiés soudanais. On estime à plusieurs millions le nombre de Soudanais résidant en Égypte. Un nombre qui, pour des raisons économiques, augmente de 40 000 personnes par mois, selon un ancien ambassadeur soudanais.