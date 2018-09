Souleymane Ndéné Ndiaye « fusillé » par les internautes sur…

A la guerre comme à la guerre. Souleymane Ndéné Ndiaye ne démord pas. Il ne compte pas lâcher prise face à ses détracteurs qui ne le lâche plus d’une semelle depuis qu’il a décidé de rejoindre son ami, le président Macky Sall.



Il a décidé de solder ses comptes, cette fois-ci sur sa page Facebook avec, dit-il « un individu mal intentionné, vivant au Canada« , qui selon lui, « distille à travers sa page Facebook, des informations fausses et mensongères sur ma vie privée. Il a prétendu que j’aurai épousé une cinquième épouse. »



« Malheureusement, une certaine presse sans recouper l’information, l’a relayée. Je tiens à dire à ceux qui me suivent et à l’opinion que cette information est mensongère.

L’auteur, un sénégalais vivant hors du pays est coutumier de ces grossièretés, en n’épargnant ni le Président de la République Macky Sall, ni sa famille, ni même les autorités en charge de la sécurité du Sénégal.



Il devient dés lors évident que ce monsieur agit pour le compte de personnes tapies dans l’ombre, qu’il se fait le porte-plume d’adversaires politiques du régime en place et donc de tous ceux qui déclarent soutenir le Président Macky Sall, candidat à sa propre succession… Et sa méthode consiste à jeter l’opprobre sur tous ceux-là en inventant des choses pèle-mêle…« , peut-on lire sur ce post de Jules Ndéné.



Des propos qui ont fait réagir les internautes qui, comme d’habitude, et depuis un certain temps ne le ratent plus.



Visez les commentaires…