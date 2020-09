Souleymane Téliko face à l'Icag: On prend les mêmes et on recommence, ses collègues font du...

Les Comités de Ressort de Dakar, Thiès, Saint-Louis sont entrés dans la danse et se sont érigés en bouclier.



Les magistrats dénoncent une tentative de musèlement de l'Ums et de son président.



Me Malick Sall, lui est d'avis que c'est une affaire des juges et que le Garde des Sceaux n'a rien à y voir.



Plusieurs associations comme la Raddho, la Lsdh, l'Ondh, l'Ong 3D et AFricajom, s'engagent aux côtés des magistrats.