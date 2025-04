Soupçonné de plusieurs autres cambriolages, l'auteur du fameux cambriolage du Trésor Public, sur le point d'être extrait de prison

Reparlons de l'auteur du fameux cambriolage du Trésor Public, élucidé par on ne sait quel tour de passe-passe par la Sûreté Urbaine de Dakar!



Des informations en possession de dakarposte, il ressort que le sieur Moctar Sall, qui est passé à table, est soupçonné d'être l'auteur de pas moins de tenez-vous bien... quatre autres cambriolages survenus ces derniers mois en centre-ville de Dakar.



En termes clairs, des plaintes se sont amoncelées à son encontre, notamment entre la SU et la Division des Investigations Criminelles.

Sall, qui n'a rien à envier à Arsène Lupin sera extrait de sa cellule de la Maison d'Arrêt de Rebeuss pour se faire "cuisiner" (auditionner).





Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, la Sûreté urbaine (SU) de Dakar a mis aux arrêts Moctar Sall quelques jours après le cambriolage des bureaux informatiques de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor, au parquet de Dakar. Les faits remontent à la nuit du 2 mars 2025.





Le jeune homme de 27 ans est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit dans un édifice public avec escalade, et usage d’un moyen roulant.



Lors de l’enquête préliminaire, Moctar Sall a confié aux enquêteurs avoir été recruté par un certain Malaw, actuellement en fuite et activement recherché par les forces de l’ordre. Selon les déclarations du mis en cause, Malaw lui aurait promis une récompense de 120 000 F CFA en échange de sa participation au cambriolage, ajoute la source.



L’affaire est désormais entre les mains de la justice, tandis que l’enquête se poursuit pour retrouver les éventuels complices et déterminer les circonstances exactes de cette intrusion au sein d’un bâtiment aussi stratégique que celui du Trésor public.





































































avec seneweb