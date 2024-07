Soupçons de népotisme : Le ministre Serigne Guèye Diop empêtré dans une controverse grandissante

Au Sénégal, une vive polémique est née, depuis quelques jours, autour de la nomination, par le président Bassirou Diomaye Faye, de membres d'une même famille et de la gestion dite familliale de certains départements. Au-delà de la famille Sy de Jacques Habib, époux de la ministre Yacine Fall, l'ancien maire de Sandiara est également au centre des débats.



En effet, nommé le 6 avril 2024, le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a constitué son cabinet. Pour le diriger, l'ex-directeur du Centre de recherche et développement de Nestlé, basé en Côte d'Ivoire, a fait appel à Seynabou Kébé Ndiaye, rapporte "Africa Intelligence". Passée elle aussi par le géant agroalimentaire helvète, cette dernière a la particularité d'être la fille aînée de l'épouse du ministre. Elle amène dans son sillage une autre ancienne de Nestlé, Yacine Diakhaté, appelée à officier comme conseillère technique au sein dudit ministère.



La même source de renseigner, par ailleurs, que Seynabou Kébé Ndiaye n'est pas l'unique membre de la famille de Serigne Guèye Diop à l'accompagner dans ses nouvelles fonctions.



En effet, sur le volet des relations publiques, l'ancien maire de Sandiara a choisi de s'appuyer sur sa fille Daba Diop. Diplômée de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA) de Paris, celle-ci a notamment piloté, entre 2016 et 2022, la communication de l'artiste et ancien ministre du Tourisme Youssou Ndour. Le mari de Seynabou Kébé Ndiaye (par conséquent gendre du ministre), Ismaïla Ndiaye, a également été sollicité. Consultant en stratégie, il a, à ce titre, apporté son expertise au cours de plusieurs réunions ayant eu lieu au ministère ces dernières semaines, détaille "Africa intelligence".











































































seneweb