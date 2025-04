Souveraineté financière du Sénégal: Ousmane Sonko confirme les changements « Le franc CFA n’est pas adéquat à notre destinée »

Lors de la séance de questions au gouvernement de ce lundi 14 avril 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a livré un discours déterminé sur les questions monétaires et économiques, notamment en ce qui concerne le franc CFA et la souveraineté financière du Sénégal. « Le franc CFA n’est pas adéquat à notre destinée », a-t-il martelé devant les députés, soulignant la volonté du gouvernement de voir la monnaie évoluer. Selon lui, « un pays ne peut tout raser d’un coup », mais l’option est claire : faire évoluer le franc CFA, ou, à défaut, prendre les responsabilités qui s’imposent selon l’agenda national.



Le Premier ministre a exprimé l’espoir que les pays membres de la communauté monétaire ouest-africaine suivent cette dynamique. « Le seul facteur qui nous lie à l’Europe, c’est la monnaie », a-t-il souligné, appelant à une rupture progressive et réfléchie.



Ousmane Sonko a également abordé la question de la dette, souvent perçue comme un frein à la souveraineté économique. Il a clarifié : « La dette ne traduit pas un manque de souveraineté, mais la dette sous conditions non négociables est hors de question ». Le chef du gouvernement a assuré que tous les leviers étaient en action pour souverainiser le financement de l’économie sénégalaise, dans un cadre respectueux des équilibres mais ferme sur les principes.



Ce discours marque une nouvelle étape dans la stratégie de « décolonisation économique » prônée par le Premier ministre et réaffirme sa volonté d’ancrer la souveraineté comme pilier central de l’action gouvernementale.































