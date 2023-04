Spéculation foncière à Guédiawaye : "Quand des promoteurs immobiliers véreux cherchent à discréditer l'État, pour échapper à leurs responsabilités"

La situation découle d'instructions fermes de Monsieur le président de la République pour l'aménagement et l'urbanisation de la bande des filaos de Guédiawaye, afin de mettre les populations à l'abri des inondations et autres problèmes environnementaux par le biais de la création de quartiers réguliers. Cependant, des promoteurs immobiliers véreux ont agi sans aucun document légal établi par les services compétents, procédant pendant des décennies, à des ventes irrégulières de terrains appartenant au domaine de l'État.



Les victimes, après plusieurs investigations fructueuses, ont découvert la supercherie et menacent de porter plainte pour faux et usage de faux. Les promoteurs immobiliers véreux, en manque d'arguments crédibles, tentent maintenant de discréditer l'État pour échapper à leurs responsabilités, mais sans preuve tangible.



Néanmoins, l'État du Sénégal, selon des sources dignes de foi, prendra toutes ses responsabilités pour mettre ces promoteurs immobiliers hors d'état de nuire et des enquêtes sont en cours pour élucider cette affaire. Des instructions ont été données aux services compétents pour entrer en contact avec toutes les victimes, afin de déterminer les responsabilités et en tirer toutes les conséquences. Une liste nominative des promoteurs immobiliers véreux et des noms des structures gérées par ces délinquants à col blanc, sera prochainement publiée, dans le but de préserver l'honneur de l'État du Sénégal et d'éclairer les Sénégalais sur ce dossier.



Il est d'autant plus préoccupant que des populations, qui ont gagné leur argent à la sueur de leur front, soient devenues victimes d'hommes d'affaires malintentionnés, se faisant passer pour des promoteurs immobiliers. Cette affaire d'escroquerie foncière dans la bande des filaos de Guédiawaye, est considérée comme un véritable crime par les autorités, et les promoteurs immobiliers véreux devront répondre de leurs actes devant la justice.



Votre quotidien préféré réalisera un dossier spécial sur cette sombre affaire d'escroquerie foncière à Guédiawaye, mettant en lumière les conséquences pour les populations concernées et les mesures prises par l'État du Sénégal pour y remédier. Il est primordial de faire toute la lumière sur cette situation inacceptable et de prévenir de futures pratiques frauduleuses dans le domaine immobilier

















































