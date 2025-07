Stabilité sociale : Le HCDS tend la main au MEDS

A l’occasion de la 25e session de l’assemblée générale annuelle du MEDS, le Haut Conseil du Dialogue Social (HCDS) a exprimé sa volonté de travailler avec le Mouvement des Entreprises du Sénégal (MEDS), afin d’œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité sociale au Sénégal.



Le Haut Conseil du Dialogue Social dirigé par Mamadou Lamine Dianté a pris part à la 25ème édition de l »assemblée générale annuelle, ce samedi 12 juillet 2025. Lors de son intervention, Dianté a salué la constance du MEDS dans le renouvellement de ses instances mais aussi et surtout de sa profonde volonté d’adapter l’organisation patronale à l’écosystème économique et social du Sénégal et du monde entier.



Dans la foulée, le président du HCDS a rappelé les difficultés de la conjoncture économique internationale, à l’heure d’une montée fulgurante de la demande sociale dans plusieurs pays, suite à la pandémie de Covid-19 et la recrudescence des conflits et des guerres qui dérégulent les circuits mondiaux de distribution de biens et de services et provoquent.



« Mais je peux me rassurer par la qualité du partenariat public-privé qui garantit à l’état et au secteur privé les conditions de l’organisation d’une bonne riposte positive à ce choc externe et de mettre aussi en place une nouvelle stratégie de développement commercial pour sécuriser l’économie de nos entreprises, moteur de notre croissance économique », a-t-il souligné.



Avant de saluer le « sens de responsabilité des partenaires sociaux, qui ont fait preuve de volonté et d’engagement pour asseoir dans le cadre d’un accord tripartite, une stabilité sociale durable dans les secteurs publics et privés. »







En effet, les négociations entre l’état, le patronat et les syndicats sur la révision du pacte social ont finalement abouti à un accord entre les différentes parties prenantes, a-t-il rappelé, se félicitant de la signature en ce 1er mai 2025, le Pacte social.



L’occasion a été saisie pour Dianté de magnifier les « nombreux efforts du Président du MEDS pour le développement de l’entreprise nationale, à travers une démarche positive et constante pour la paix sociale au Sénégal et dans le monde. « Le MEDS a brillamment contribué aux négociations et échanges lors des négociations sur le pacte social, et vous l’avez aussi représenté à la cérémonie de sa signature, ce qui est synonyme de votre engagement à sa mise en œuvre et pour sa réussite », se réjouit-il.



« Le Haut Conseil du Dialogue Social, vous tend la main pour œuvrer ensemble pour la paix et la stabilité sociale au Sénégal, un pilier essentiel pour la rentabilité et la compétitivité de nos entreprises et pour une croissance économique dynamique et croissante, gage de réussite de notre politique publique de développement », a-t-il dit, à l’endroit du MEDS.





En conclusion, Dianté a tenu à féliciter personnellement le président du MEDS « en tant qu’acteur incontournable du secteur privé national, pour l’ensemble de vos œuvres aux côtés de l’Etat et de ses démembrements, contribuant ainsi de manière significative au développement de notre pays ainsi qu’à son rayonnement sur l’international. » « Et cela symbolise pour moi votre sens élevé du patriotisme et votre engagement pour l’entreprise nationale », conclut-il.









































