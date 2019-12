Stade LSS: Une course-poursuite entre deux camions fait 3 morts et 7 blessés graves

Un choc très violent a fait trois morts et 7 blessés graves. L'accident est survenu, ce matin, à hauteur de la passerelle qui fait face au stade Léopold Sédar Senghor.



Selon Emedia, tout est parti d’une course poursuite entre deux camions frigorifiques transportant des poissons.



L’irréparable s’est produit avec un choc très violent qui a également impliqué un minibus et un véhicule particulier.