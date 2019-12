Stade de Mbour: accusé de mauvaise gestion, le président Saliou Samb jette l’éponge

Saliou Samb, par ailleurs président du Conseil départemental de Mbour et membre du parti présidentiel (APR), se défend de telles accusations et soutient qu’il a investi près de 900 millions dans ce club et l’a doté d’un budget de 125 millions, alors que la dotation de la mairie n’est que 15 millions par an.



Citant également le bus de dernière génération qu’il a mis à la disposition du club mbourois, Saliou Samb soutient avoir fait du stade de Mbour, un club doté de moyens. Toutefois, dit-il, il ne peut plus supporter les invectives dont il fait l’objet, notamment sur les réseaux sociaux.



A signaler que le désormais ex-président du Stade de Mbourois est également en conflit avec l’ancien international, Ferdinand Coly, qui l’accuse d’abus de confiance pour plusieurs centaines de millions.











leral