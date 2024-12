Staff de Waly Seck- Samy Thioune démissionne !

Aujourd’hui, le talent d’un artiste reste indispensable pour lancer et développer sa carrière.

Sans talent, il est difficile de percer dans la musique. Mais cela ne suffit plus pour se démarquer de la concurrence, séduire et fidéliser le public.

Il est également important d’avoir une identité artistique, un style afin de pouvoir différencier un artiste d’un autre. Et il n’est pas uniquement question de genre musical.

Cela va plus loin puisque cela englobe l’identité visuelle d’un artiste, sa singularité.

En d’autres termes, il faut soigner son image de marque. Certes, il s’agit de marketing (et ce dernier n’a pas toujours fait bon ménage avec les chanteurs, les musiciens, ...).

Mais, il ne faut pas oublier qu’à notre époque, le monde de la musique est très compétitif.

De même, l’image compte beaucoup dans notre société et les artistes n’y échappent pas. C’est pourquoi, lorsqu’on commence une carrière, il faut rapidement définir une stratégie marketing et se créer un style artistique, une image de marque. Seulement, comment y parvenir sans renoncer à sa personnalité, à ses principes et sans faire semblant ? Samy Thioune, un des pivots de la cellule de communication des "Faramareen", a de tous temps, défendu son "fils" Ibrahima Waly Ballago Seck. La vidéo, dépoussiérée et postée en dit long.



"Grand Samy", comme on le surnomme dans l'univers du show-biz, constamment présent aux fins d'aider Waly, ses musiciens, bref tout le groupe musical, à faire les bons choix et à se constituer une image de marque en adéquation avec les valeurs qu’ils veulent transmettre, et avec leur projet musical, a, malheureusement, rendu le tablier.



Le dernier "live" de Waly dans la capitale du pays de Marianne a attiré beaucoup de curieux , notamment les radars fureteurs de dakarposte concernant l'absence de Samy Thioune.



Renseignements pris: Grand Samy "a tourné la page ", pour paraphraser nos sources.



Joint par téléphone, l'intéressé n'a pas voulu s'épancher sur les raisons de sa démission. Il dira tout le bien qu'il sait de Waly Seck. " Cette décision est prise avec beaucoup de regret certes, mais elle est mûrement réfléchie. J’ai été l’une des pièces maitresses de ce groupe et je suis fier d’avoir fait partie de cette famille. Je tiens à exprimer toute ma gratitude envers Waly Seck et tout le groupe sans oublier ces moments indélébiles partagés sur scène et hors projecteurs. Je suis extrêmement reconnaissant pour ces expériences et du soutien que nous nous sommes apportés mutuellement . Je garderai en souvenir ces années d’expérience passées à cette formation musicale; bref je leur souhaite du succès pour l’avenir" a laissé entendre Samy Thioune.



Nos tentatives de joindre, Ndiaga "Euros", impresario de Waly Seck, aux fins de recueillir sa version sont restées vaines.