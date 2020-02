Statut Spécial de Dakar / Mame Boye Diao « totalement contre »

Alors que les rumeurs circulent en faisant état d’une collusion entre le Président Macky Sall et Aminata Mbengue Ndiaye, pour concocter tout tranquillement un statut spécial pour Dakar, Mame Boye Diao n'a pas hésité à donner son avis. Pour lui, Dakar n'a rien de différent par rapport aux 557 collectivités locales du Sénégal et que le lui octroyer serait synonyme de recul démocratique.



Il ne manquera pas néanmoins, de jeter une grosse pierre dans le jardin de Barthélémy Dias dont il se gardera de prononcer le nom, l'invitant à éviter de comparer Touba à Dakar et à s'abstenir de demander à l'Église de se lever pour régler l'affaire Guy Marius Sagna...





























