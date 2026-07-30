Succession à l'ONU : Premier test décisif pour Macky Sall lors du scrutin exploratoire du Conseil de sécurité

Le processus de désignation du prochain Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) franchit une étape charnière ce jeudi 30 juillet 2026.



Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que les quinze membres du Conseil de sécurité se réunissent à huis clos au siège new-yorkais de l’organisation pour procéder au premier vote informel à bulletin secret, communément appelé « straw poll ».



Cette consultation initiale vise à évaluer le degré de soutien accordé à chacun des sept prétendants en lice, parmi lesquels figure l’ancien président sénégalais, Macky Sall.



Débutant en matinée à New York (aux alentours de 14 heures, heure de Dakar), la séance obéit à une stricte confidentialité. Bien que les résultats ne fassent l'objet d'aucune publication officielle, les premières tendances filtrent généralement en fin d’après-midi ou au cours de la soirée.



Durant ce scrutin indicatif, chaque État membre du Conseil de sécurité formule son avis sur chaque candidature à travers trois options : « encourager », « décourager » ou « sans opinion ». Si ce premier tour ne revêt pas un caractère éliminatoire immédiat, il s'avère crucial pour identifier les favoris et mesurer les faiblesses des autres postulants.



Plusieurs sessions de vote successives jalonneront les semaines à venir jusqu’à l’émergence d’un consensus. Au terme de ce processus, le Conseil de sécurité ne recommandera qu’un unique candidat à l’Assemblée générale.

Pour être adoubé, ce dernier devra recueillir au minimum 9 suffrages favorables sur 15, sans se heurter au veto de l’un des cinq membres permanents : les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni.



