Succession d'Aliou Cissé : 3 noms avancés*

À la surprise générale, à quelques jours de la publication de la liste du Sénégal pour la double confrontation face au Malawi, Aliou Cissé a été évincé de la tête de l'équipe nationale. Pour sa succession, trois noms sont avancés.



La course pour remplacer Aliou Cissé à la tête de l'équipe du Sénégal est lancée. Pour succéder à l'ancien capitaine devenu le premier sélectionneur champion d'Afrique avec les Lions, l'État du Sénégal souhaite miser sur un entraîneur local, selon les informations de Taggat.



Ainsi, trois noms ont depuis émergé comme les successeurs possibles d'Aliou Cissé. Le premier est Habib Bèye. Ancien joueur du Sénégal, il a eu un parcours réussi avec le Red Star, qu'il a fait monter de National en Ligue 2 en deux ans et demi. Il est actuellement libre de tout contrat.



Il y a ensuite Omar Daf. Ancien coach de Sochaux puis de Dijon, il dirige aujourd'hui Amiens, 9e de Ligue 2. Le troisième nom est Pape Thiaw. L'adjoint d'Aliou Cissé devrait assurer l'intérim pour la double confrontation face au Malawi, comptant pour les éliminatoires de la CAN-2025. Peut-être un moyen pour lui de convaincre le public et les dirigeants du foot sénégalais.





































