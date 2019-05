Succession de Cheikh Béthio : Sokhna Aïda Diallo intronisée par…

Don Diallo, père de Sokhna Aïda Diallo, s'invite à la polémique sur la succession du guide des Thiantacones : "Ma fille et son époux formaient une seule et même personne. Ils étaient deux cœurs dans un même corps. Elle était la confiance de son mari".

"Ce débat est un non évènement puisque Cheikh Béthio Thioune avait tranché de son vivant dans une vidéo publique. Il y a donné des instructions à ses talibés et c'est à eux de décortiquer le message", a-t-il laissé entendre dans les colonnes de Libération.